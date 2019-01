Wenn ein Konzern zum Sportklub mutiert

Linz. „Wir sind kein traditionelles Familienunternehmen, wir sind eher ein Sportklub – der kann sich die Mitspieler, mit denen er gewinnen will, aussuchen“, sagt Gerhard Luftensteiner. Das sind ungewöhnliche Töne für den Chef eines Industriebetriebs, der zu 80 Prozent einer Familie gehört. Nämlich jener des Langzeitchefs und nunmehrigen Aufsichtsratsvorsitzenden Karl Kletzmaier. Aber der Linzer Automationsspezialist Keba will ohnedies nicht mit herkömmlichen Maßstäben gemessen werden.

„Wir sind neugierig und für alles Neue offen“, charakterisiert Luftensteiner jene Antriebsfeder, die das Unternehmen gleich in mehreren Bereichen zu einem Topspieler gemacht hat. Um gleich noch einen Vergleich zu bemühen: „Es ist wie beim Radfahren, wenn man nicht ständig in Bewegung bleibt, fällt man um.“

Es geht aber nicht nur um innovative Produkte, sondern auch eine andere Organisation. Die bestimmt – wie in jedem Unternehmerhandbuch nachzulesen – nicht unwesentlich Effizienz und Produktivität. Weg mit der Hierarchie, weg mit starren Entscheidungswegen von oben nach unten, weg mit festgezurrten Jobbeschreibungen – weg mit den Chefs: Nach diesem Motto ließen rund 100 „Kebaner“, wie sich die insgesamt 1800 Mitarbeiter selbst nennen, drei Jahre lang die Köpfe rauchen.

Herausgekommen ist ein System, in dem Selbstverantwortung, Kompetenz und Spaß ganz oben stehen. „Jeder hat mehrere Rollen wählen können, in denen er sein Wissen einbringen und sich selbst bestens entfalten kann“, erklärt Luftensteiner. Die Sorge, dass unattraktive Aufgaben liegen bleiben, habe sich nicht bestätigt. „Zahlenfreaks fühlen sich im Controlling sehr wohl, andere sind ideale Troubleshooter.“ Die Erfahrungen nach einem Jahr sind gut – und schlagen sich auch schon in Zahlen nieder: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 stieg um 31,5 Prozent.

Was treibt aber ein an sich gut laufendes Unternehmen zu so einem radikalen Umbau? „Sie müssen gut ausgebildeten jungen Menschen mehr Handlungsspielraum und Entscheidungsfreiheit geben, sonst gehen sie frustriert weg.“ Was angesichts der ohnedies knappen Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt für Techniker und Ingenieure für ein zukunftsorientiertes Unternehmen wie die Keba fatal wäre.

Zukunftsmarkt E-Mobilität

Das 1968 gegründete Unternehmen, das inzwischen in 16 Ländern Niederlassungen hat – allein fünf in China –, ist in drei wachstumsträchtigen Bereichen aktiv: Steuerungen für Industrieroboter, Geld- und Logistik/Paketautomaten sowie Lotto-Terminals, und Stromladestationen. „Als wir vor neun Jahren in den Bereich E-Mobilität eingestiegen sind, verdrehten viele die Augen“, schmunzelt Luftensteiner. Inzwischen wurden gut 100.000 Ladestationen ausgeliefert, die Keba zählt zu den führenden Anbietern.

Rund 16 Prozent des Umsatzes steckt die Keba jährlich in F&E. Ein Bereich, in den viel Hirnschmalz hineinfließt, ist die E-Mobilität. Die Keba ist etwa Partner in einem Forschungsprojekt der TU Graz. Die Vision klingt verlockend: Das selbstfahrende E-Auto findet selbst einen Stellplatz im Einkaufszentrum. Wird eine Ladestation frei, fährt das E-Auto selbst dorthin, wird von einem Roboter-„Tankwart“ aufgeladen und sucht sich wieder einen freien Parkplatz. Per Smartphone kann man das E-Auto dann anfordern.

Große Sorgen machen dem Firmenchef – etwa im Hinblick auf China – nicht nur die hierzulande zu hohen Steuern und das komplexe Steuersystem. „Sehen Sie sich unsere Schulbücher an, wie die antiquiert sind. Das ganze Bildungssystem muss von Grund auf reformiert werden.“ Dabei gehe es beileibe nicht nur um Digitalisierung, es gehe auch um moderne Managementmethoden – womit wir wieder bei der Struktur sind.

In welcher Rolle sieht er sich also selbst? Er fühle sich als Vordenker, der das große Ganze – also die strategische Entwicklung – im Auge hat. „Wir müssen uns ins Jahr 2030 beamen und Schritt für Schritt zurückspulen, um jetzt zu erkennen, wie wir uns richtig aufstellen“, zitiert Luftensteiner den britischen Beraterguru Peter Fisk. Also ist er doch der Boss, der den Weg vorgibt? „Wichtiger ist mir: Ich will Talente bei uns an die Macht bringen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)