Milliardär erhöht Übernahmeangebot für Kaufhauskette Sears

Der größte Aktionär und zugleich Gläubiger von Sears, Milliardär Eddi Lampert, erklärte sich zur Übernahme von Rechnungen bereit, die seit der Beantragung des Insolvenzschutzes im Oktober 2018 aufgelaufen seien, sagten Insider am Mittwochabend (Ortszeit) Reuters.

Das Angebot über fünf Milliarden Dollar (4,37 Mrd. Euro) sei durch eine Tochtergesellschaft seines Hedge-Fonds ESL Investments eingereicht worden, zusammen mit einer Einlage in Höhe von 120 Millionen US-Dollar (104,76 Mio. Euro). Das zuvor von Sears abgelehnte Angebot von Lampert wurde auf 4,4 Milliarden Dollar (3,84 Euro) geschätzt. Es sah vor, etwa 425 Läden zu erhalten und damit die Jobs von etwa 50.000 der 68.000 Angestellten zu retten. Es sei aber keine Einigung mit dem Management erzielt worden, sagten die Insider. Der 126 Jahre alte Traditionskonzern wäre der bisher prominenteste Einzelhändler in den USA, der durch den erbitterten Preiskampf in der Branche und die wachsende Konkurrenz durch Online-Händler in die Pleite schlittert.

(Reuters)