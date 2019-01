EU-Kommission prüft Steuern von Nike in den Niederlanden

Es werde geprüft, ob die Niederlande Nike durch Steuerentscheidungen möglicherweise unfaire Vorteile verschafft haben, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Dies würde gegen EU-Beihilfevorschriften verstoßen. Genau untersucht werde dabei, ob zwei Nike-Ableger in dem Land durch ein kompliziertes Firmenkonstrukt die Steuerlast für den Konzern ungerechtfertigt gedrückt haben. In den vergangenen Jahren ging die Kommission wegen einseitiger Steuervorteile für US-Unternehmen bereits gegen Luxemburg, Irland und Belgien vor.

(Reuters)