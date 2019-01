Ex-Microsoft-Manager wechselt zu Linzer Start-up

Der ehemalige Microsoft-Manager Lukas Keller (50) wird neuer Chef des Powerpoint-Mitbewerbers Presono mit Sitz in Linz. Das im Jahr 2015 gegründete Start-up will eine gesamtheitliche Software-Lösung für Präsentationen anbieten. Presono konnte schon einige namhafte Kunden gewinnen, darunter etwa Energy-Drinkhersteller Red Bull, Greiner, Keba und Erema.

Keller war 15 Jahre bei Microsoft Österreich in den Bereichen Sales, Marketing und Businessdevelopment tätig. Dann war er von Juni bis Dezember 2018 beim Berater Accenture als Cloud-Salesleiter aktiv. Presono will nun die Internationalisierung und Kunden-Gewinnung forcieren. Das Tool kombiniere "professionelles, intelligentes Präsentieren, Zusammenarbeiten und Managen in einem", sagte Keller am Donnerstag in einer Aussendung.

Durch die Änderungen an der Firmenspitze kommt es auch zu weiteren Personalveränderungen: Co-Gründer Hannes Freudenthaler, der 37,7 Prozent ,am Unternehmen hält wandert als Ansprechpartner in den Beirat, während Co-Gründer Martin Behrens die Position des Chief Customer Officer (CCO) besetzt.

