Lügen Sie nie für Ihren Konzern - es kann teuer werden

Vor dreieinhalb Jahren machte die US-Umweltschutzbehörde EPA den Dieselskandal bei VW publik. Seither hat der Konzern Milliarden an Strafen in den USA und Deutschland sowie Schadenersatz an US-Kunden bezahlt. Ansonsten ist das Thema von einer endgültigen Aufarbeitung aber noch weit entfernt. So klagen in Europa tausende VW-Fahrer, deren Autos einen Wertverlust hinnehmen musste, auf Entschädigung, gleichzeitig gibt es nach wie vor strafrechtliche Ermittlungen der Behörden dies- und jenseits des Atlantiks.