Volkswagen will E-Autos in den USA bauen

Volkswagen plant in seinem Werk Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee den Bau von Elektroautos. Dafür sollten in den Standort 800 Millionen Dollar investiert und 1000 neue Stellen geschaffen werden, kündigte VW am Montag auf der Automesse in Detroit an. Der Wolfsburger Konzern hatte bereits im November erklärt, in Nordamerika Elektroautos bauen zu wollen. Die Autobauer fahren in den kommenden Jahren weltweit die Produktion von E-Autos mit vielen neuen Modellen hoch, um strengere Klimaschutzvorschriften erfüllen zu können.

(Reuters)