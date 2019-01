Opel treibt PSA-Absatz auf Rekordniveau

Die Zahl der weltweit verkauften Fahrzeuge kletterte im Vorjahr um 6,8 Prozent auf 3,88 Millionen, wie der französische Konzern PSA am Dienstag mitteilte. Vor allem in Europa baute PSA seinen Marktanteil aus. Weil die Franzosen mit der Umstellung auf die schärferen Abgastests besser zurechtkamen als andere Rivalen in Europa, lag das Plus hier bei 31 Prozent. Auch ohne das 2017 von General Motors übernommene Geschäft von Opel und Vauxhall steigerte PSA in Europa den Absatz um fünf Prozent und übertraf damit das schwache Marktwachstum.

Dagegen fielen die Auslieferungen in China 2018 um fast ein Drittel auf nur noch knapp 262.600 Fahrzeuge. Weltweit sank der Absatz allein der französischen Marken Peugeot, Citroen und DS um zwölf Prozent auf 2,84 Millionen Fahrzeuge.

(Reuters)