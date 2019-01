Gerücht um Deutsche Bank

Frankfurt. Das Wiederaufflammen von Gerüchten um eine mögliche Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank verlieh den Aktien der beiden deutschen Geldhäuser am Mittwochnachmittag Schub.

Anlass war diesmal ein Bericht des „Handelsblatts“, wonach die deutsche Bundesregierung hinter den Kulissen für einen Zusammenschluss der beiden angeschlagenen Banken eintrete. Vertreter der Regierung hätten bei der Bankenaufsicht wegen einer Fusion der Institute vorgefühlt. Dabei sollen sie nach Angaben von Insidern versucht haben, Sympathie für einen solchen Schritt zu schaffen. Bei der Finanzaufsicht gebe es aktuell keinen grundsätzlichen Widerstand gegen eine solche Fusion, die Kontrolleure sähen aber noch viele offene Fragen.

Schwächster DAX–Wert 2018

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern. In einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“ meldete er für sein Haus aber den Anspruch an, zu den großen und starken Banken in Europa zu gehören. Die Bilanz sei solide wie selten zuvor, die Kosten haben man im Griff, die Rechtsrisken reduziert.

Der Markt scheint das nicht ganz so zu sehen. Die Deutsche-Bank-Aktie war im Vorjahr mit einem Minus von mehr als 50 Prozent der schwächste DAX-Wert. Auch wenn es seit Jahresbeginn um knapp zehn Prozent nach oben gegangen ist, überwiegen unter den Analysten die Skeptiker. Bloomberg-Daten zufolge raten 17 Experten, die Deutsche-Bank-Aktie zu verkaufen, 14 stehen dem Papier neutral gegenüber und nur zwei legen den Kauf nahe. Seit der Finanzkrise 2008 ist die Aktie übrigens um 91 Prozent gefallen. Im vergangenen Dezember sollte sie ihr vorläufiges Tief erreichen.

Dem Institut machen Altlasten aus der Finanzkrise, ein schwächelndes Investmentbanking und zuletzt die mögliche Verwicklung in einen milliardenschweren Geldwäscheskandal bei der Danske Bank zu schaffen. Hinzu kommen allgemeine Probleme wie die Budgetmisere Italiens und der ungewisse Ausgang des Brexit.

Auch das Schicksal der Commerzbank zeigt, dass es nicht immer eine gute Idee für Aktionäre ist, Kurseinbrüche auszusitzen. Seit der Finanzkrise hat die Aktie 97 Prozent verloren. Die Commerzbank flog im Vorjahr zudem aus dem deutschen Leitindex DAX und musste dem Zahlungsentwickler Wirecard weichen. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)