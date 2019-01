Textilfirma sperrt nach Großinsolvenz zu - 120 Arbeitsplätze weg

Über das Vermögen er Alge Elastic GmbH aus Lustenau wurde am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Großinsolvenz sind 120 Mitarbeiter. Sie waren schon am Mittwoch von der Schieflage des Unternehmens informiert worden. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, stehen Aktiva von 7,8 Millionen Euro Passiva von 14,4 Millionen Euro gegenüber. Zum Masseverwalter ist Rechtsanwalt Ralph Vetter aus Lustenau bestellt.

Alge Elastic erzeugt elastische und unelastische Bandwaren. In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete das fast 100 Jahre alte Unternehmen markante Umsatzrückgänge. Besonders spürbar war der Rückgang durch einen Hauptkunden in der Textilbranche. Eine Unternehmensfortführung sei aus Sicht der Verantwortlichen der Alge Elastic GmbH betriebswirtschaftlich nicht möglich, heißt es. Für ein Sanierungsverfahren seien die nötigen Finanzmittel nicht vorhanden. Deshalb wurde der Betrieb noch vor Konkurseröffnung eingestellt.