Siemens/Alstom-Fusion könnte an Auflagen scheitern

Die von der EU-Kommission bisher ins Spiel gebrachten Kartellauflagen für eine Fusion der Zugsparten von Siemens uns Alstom gingen aus Sicht des deutschen Konzerns zu weit, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Siemens sei nicht bereit, weitere Zugeständnisse zu machen als bisher angeboten, sagte ein Insider. "Wenn die Kommission ablehnt, dann können wir den Deal nicht machen. Dann ist das Thema durch."

Siemens und Alstom ringen mit der der EU-Kommission um die Formierung des zweitgrößten Bahntechnik-Konzerns der Welt. Die Unternehmen argumentieren mit der wachsenden Konkurrenz durch den chinesischen Branchenprimus CRRC. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat dennoch schwere Bedenken geäußert. Die Fusionspartner haben ihr angeboten, Teile des Signaltechnikgeschäfts zu verkaufen und Technologie für den Bau von Hochgeschwindigkeitszügen der Konkurrenz zur Verfügung zu stellen. Kern des Konflikts ist Insidern zufolge die Frage, wie weit Siemens seine Zug-Patente für Konkurrenten öffnen muss.

Siemens sieht den Unternehmenskreisen zufolge den Ball nun im Feld der EU-Kommission, die bis zum 18. Februar über eine Genehmigung der Fusion entscheiden will. "Wir warten ab", sagte ein Eingeweihter. "Weitere Zugeständnisse wird es nicht geben."

Falls die Fusion nicht zustande komme, dann sehe Siemens für seine Bahntechniksparte Siemens Mobility dennoch gute Wachstumsaussichten, sowohl organisch als auch anorganisch, sagten die Insider. "Wir werden alle Optionen prüfen." Dazu zähle auch die Möglichkeit, die Sparte an die Börse zu bringen. "Wir glauben, dass wir durchaus unser Geschäft, so wie es heute ist, sehr attraktiv weiterentwickeln können." Ein Zusammengehen mit dem kanadischen Rivalen Bombardier sei derzeit allerdings nicht in Sicht.

