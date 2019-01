Almdudler beendet Zusammenarbeit mit Coca Cola

Das Wiener Familienunternehmen Almdudler hat mit Jahreswechsel seine Zusammenarbeit mit Coca Cola beendet. Dies sagte Geschäftsführer Gerhard Schilling gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Der US-Gigant war bisher als Lizenznehmer für die Abfüllung und den Gastro-Vertrieb zuständig.

Das Ende der Zusammenarbeit sei "im besten Einvernehmen" erfolgt. "Wir gehen jetzt aber getrennte Wege und führen die Marke gemäß unserer Österreich-DNA komplett selbstständig", erklärte Schilling der "TT". Den Vertrieb in der Gastronomie will Almdudler künftig selbst besorgen, die Abfüllung erfolge bei Vöslauer/Ottakringer bzw. für Spezi - wo man die Markenrechte für Österreich erworben hat - bei Egger in Unterradlbrunn.

Almdudler beschäftigt etwa 60 Mitarbeiter und hat laut eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz. Zuletzt seien über 80 Millionen Flaschen und Dosen verkauft worden

(APA)