Asfinag klagt deutsche Internetfirma wegen digitaler Vignette

Wien. 18 Tage. So lang muss ein Käufer der digitalen Vignette warten, bevor die mit seinem Kennzeichen verbundene Maut aktiv geschalten wird. Wer also wollte, dass seine Jahresvignette pünktlich ab 1. Februar gültig ist (ab diesem Tag läuft die 2018er-Vignette ab), hat den Stichtag bereits versäumt. Und auch die deutschen Touristen, die in den Semesterferien für eine Woche nach Österreich zum Skifahren unterwegs sind, dürften nur in den seltensten Fällen 18 Tage vor ihrer Abreise daran denken, sich eine Vignette zu bestellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)