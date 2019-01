Constantia Flexibles expandiert in Russland

Der heimische Verpackungshersteller Constantia Flexibles intensiviert seine Präsenz in Russland. Der weltweit drittgrößte Produzent von flexiblen Verpackungen übernimmt die Mehrheit am Joint-Venture-Partner TT-print. Die entsprechenden Verträge seien heute, Montag, unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Deal soll noch heuer im ersten Quartal abgeschlossen sein.

TT-print wurde 1999 gegründet und beschäftigt den Angaben zufolge rund 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert im russischen Voskresensk vor allem Blisterfolien aus Aluminium und Coldform-Folien. Neben dem neuen Standort in Russland betreibt der österreichische Konzern mit Constantia Kuban bereits ein Werk im Timaschewsk.

Constantia Flexibles ist in weltweit 17 Ländern vertreten. Der Personalstand umfasst rund 9.100 Mitarbeiter an 39 Standorten.

"Mit dieser Akquisition nehmen wir eine führende Position in der Verpackungsherstellung für Pharmaprodukte in Russland ein", so CEO Alexander Baumgartner. Die Bedienung des "sehr stark wachsenden, russischen Verpackungsmarktes" erfordere Präsenz vor Ort.

