Rehau baut in Niederösterreich 64 Mitarbeiter ab

Der weltweit agierende Polymerspezialist Rehau zieht sich aus dem verlustbringenden WPC-Geschäft (Wood Polymer Composites, Produktion und Vertrieb von Produkten aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoff wie Profile und Terrassendielen) zurück. Die Produktion im niederösterreichischen Neulengbach wird deshalb eingestellt. Das Werk wird sich künftig ausschließlich auf die Produktion von Mikrokabelrohren konzentrieren. Damit einhergehend sind personelle Anpassungen erforderlich. Betroffen die Produktion in Neulengbach, das Produktmanagement und der Vertrieb sowie die Verwaltung in Guntramsdorf, insgesamt 64 Mitarbeiter. Heute musste Rehau daher das Arbeitsmarktservice informieren. Ein umfangreicher Sozialplan mit sozialen Absicherungsmaßnahmen wurde verabschiedet, teilte Rehau Österreich-Geschäftsfüherer Ingo Krendelsberger mit.

Das Werk in Neulengbach spielt für die deutsche Gruppe eine zentrale Rolle. Künftig werden hier für die gesamte Gruppe Mikrokabelrohre produziert. Das Unternehmen rechnet mit einem weiterhin steigenden Bedarf aufgrund des notwendigen Ausbaus von Hochleistungsdatennetzen mit entsprechenden Bandbreiten. „Wir werden 2019 mit über 70 Mitarbeitern im Werk Mikrokabelrohre produzieren, bis 2021 werden es 100 Mitarbeiter sowie 20 Lehrlinge sein“, sagt Krendelsberger.

Rehau Österreich wurde als erste Auslandsgesellschaft der Rehau Gruppe 1956 gegründet. Rund 300 Mitarbeiter bearbeiten den österreichischen Markt und sind für Marketing & Sales in 20 Ländern in Südosteuropa verantwortlich. Neben dem Hauptsitz SEE in Guntramsdorf und dem Werk in Neulengbach gibt es Verkaufsbüros in Linz, Wien und Graz.