Südtiroler "Waffelkönig" Armin Loacker gestorben

Der Südtiroler Süßwarenhersteller Armin Loacker ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dies berichtete das Südtiroler Online-Portal "stol.it" am Montag. Der als "Waffelkönig" bekannte Unternehmer hatte das Unternehmen Loacker mit seinen Geschwistern Rainer und Christine im Jahr 1974 übernommen und es zu einem Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeitern und einen Umsatz von 330 Millionen Euro gemacht.

Armin Loackers Vater Alfons hatte 1925 das Unternehmen als kleine Bozner Konditorei gründet. Der Betrieb wird jetzt von Armin Loackers Söhnen Andreas und Martin sowie von seinem Neffen Ulrich Zuenelli geleitet. In Italien ist Loacker der Marktführer im Bereich Waffelprodukte.

Das Südtiroler Unternehmen produziert seit 1997 in Österreich. Im Jahr 2010 eröffnete Loacker eine Filiale in Osttirol. 2018 hat Loacker in Innsbruck einen Flagship-Store eingeweiht.

(APA)