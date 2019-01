Autoindustrie: Die Angst vor dem Kodak-Schicksal

Wien. Es ist wie Pepsi gegen Coke, wie Beatles gegen Stones. Die Rivalität zwischen BMW und Mercedes (Daimler) ist legendär. Die beiden deutschen Autobauer liefern sich Schlachten um das Premiumsegment, die in einem Jahr BMW, in einem anderen Mercedes gewinnt (in den vergangenen Jahren öfter Mercedes). Man schenkt sich nichts, und sogar zur 100-Jahr-Feier von BMW 2016 stichelte Mercedes, damals schon mehr als 130 Jahre alt, in einem Glückwunsch-Inserat: „Danke für 100 Jahre Wettbewerb. Die 30 Jahre zuvor waren doch ein bisschen öde.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)