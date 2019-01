Flughafen Wien-Chef warnt vor drohendem Verkehrsinfarkt

Flughafen-Vorstand Günther Ofner fordert einen raschen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur rund um den Flughafen Schwechat sowie eine völlige Abschaffung der Ticketsteuer. Problematisch sieht Ofner auch die Bemühungen der EU-Kommission zur Neuordnung der Tarifbestimmungen.

"Man soll an den Grundfesten der Tarifregelung nicht rütteln", so Ofner im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Er befürchtet eine Neuregelung des Tarifregimes durch die EU-Kommission und eine Zentralisierung der Kompetenzen. Derzeit können EU-Mitgliedstaaten ihre Flughafentarife innerhalb eines gesetzlichen Rahmens selbst bestimmen.

Im Rahmen der Steuerreform wünscht sich Ofner von der Politik eine vollkommene Abschaffung der Ticketsteuer. Die Halbierung habe bereits das Verkehrs- und Passagierwachstum stark begünstigt und Österreich eine zusätzliche Wertschöpfung von 500 Mio. Euro gebracht. Eine völlige Tilgung würde vor allem Billigfluglinien entlasten und dem Finanzminister noch mehr Einnahmen bringen, sagte er.

Auch ein rascher Aktionsplan für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur steht im Forderungskatalog der Flughafen Wien AG. Konkret werden Umfahrungen zur Entlastung der umliegenden Ortsdurchfahrten, eine Hochleistungsstrecke zwischen Flughafen - Bruck/Leitha - Budapest/Bratislava sowie die "Ertüchtigung" des Schienennetzes im Raum Wien gefordert. Letzteres soll eine höhere Frequenz des CAT (City Airport Train) ermöglichen, dessen Passagierwachstumsrate bei 20 Prozent liegt. "Wenn nicht rechtzeitig die Verkehrsinfrastruktur rund um den Flughafen ausgebaut wird, dann droht tatsächlich ein Verkehrsinfarkt."

