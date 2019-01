Deutscher Pharmakonzern entwickelt Gesundheitsdienste für China

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck und der chinesische Internet-Riesen Tencent unterzeichneten am Mittwoch eine strategische Vereinbarung. Im Fokus der Zusammenarbeit stünden alle Therapiebereiche, in denen die Healthcare-Sparte von Merck in China tätig ist, zum Beispiel Allergien. "Wir wollen zukunftsweisende Internetplattformen und künstliche Intelligenz, Big Data sowie Cloud-Computing-Fähigkeiten nutzen, um gemeinsam mit Partnern die Gesundheitsversorgung in China für alle Patienten einfacher und effizienter zu gestalten", erläuterte Tencent-Medical-Manager Zhang Meng.

(Reuters)