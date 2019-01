Bahnbetreiber RegioJet verdient Millionen

Das private tschechische Eisenbahnunternehmen RegioJet des Unternehmers Radim Jancura hat 2018 nach vorläufigen Ergebniszahlen rund 100 Millionen Kronen (3,9 Millionen Euro) Gewinn gemacht. Das sei das beste Ergebnis seit 2011, als RegioJet in den Bahnverkehr eingestiegen war, sagte RegioJet-Sprecher Ales Ondruj laut einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur CTK.

RegioJet hat im vergangenen Jahr 5,9 Millionen Passagiere befördert, um 1,2 Millionen mehr als im Jahr davor. Der Umsatz betrug 1,5 Milliarden Kronen (knapp 59 Millionen Euro). Man habe im Vorjahr mehr Züge auf den Strecken zwischen Prag und Brünn nach Wien sowie Bratislava und Wien eingesetzt, heißt es in einer Presseaussendung von RegioJet. Alle Strecken seien profitabel, sagte Jancura - auch die Passagierzahlen nach Wien seien gestiegen. RegioJet sei billiger als die tschechischen Staatsbahnen (Ceske drahy), schreibt CTK.

RegioJet will nach eigenen Angaben in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Milliarde Kronen (39 Millionen Euro) in den Fuhrpark investieren.

(APA)