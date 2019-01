Kein Retter für Waagner-Biro-Tochter

Wien. Anfang November musste die Waagner-Biro AG ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung anmelden. Das Unternehmen beschäftigte mit all seinen Tochterfirmen etwa 1500 Mitarbeiter – überwiegend im Ausland. Bis zuletzt bestand die Hoffnung, dass sich für die eine oder andere Sparte Investoren finden und somit Teile des Unternehmens fortbestehen können. Am Mittwoch hat sich diese Hoffnung für die Waagner-Biro Bridge Systems zerschlagen. Das teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 mit. Die Gespräche mit einem Interessenten seien ohne Ergebnis beendet worden. Das Unternehmen musste am Mittwoch am Handelsgericht Wien den Antrag auf einen Sanierungsplan zurückziehen, ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Das Unternehmen wird nun liquidiert. Ursprünglich war eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten worden, heißt es.

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen geht der KSV1870 aus heutiger Sicht nunmehr davon aus, dass auch die insolvente Waagner-Biro Aktiengesellschaft (Konzernmutter) den Sanierungsplanantrag zurückziehen wird und auch dieses Verfahren vom Handelsgericht Wien in ein Konkursverfahren umzuwandeln sein wird“, gaben die Kreditschützer am Mittwoch zu bedenken.

Somit dürfte von dem 1854 gegründeten österreichischen Stahlbauunternehmen nur ein kleiner Teil tatsächlich überleben. Bekanntlich hat der Sanierer Erhard Grossnigg die Waagner-Biro Stage Systems AG übernommen. Über den Kaufpreis wurde im Herbst Stillschweigen vereinbart. Das Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter.

Der Mutterkonzern saß zuletzt auf einem Schuldenberg von 64,62 Millionen Euro, davon entfielen 15 Millionen auf Banken. Bei der Prüfungstagsatzung vor wenigen Tagen wurden 180 Forderungen in Höhe von 62,66 Millionen Euro angemeldet.

Im Insolvenzverfahren der Tochter SBE Alpha AG – die frühere Waagner-Biro Stahlbau – hatten Gläubiger Forderungen von 160 Millionen Euro angemeldet. Insolvenzverwalter Stephan Riel hat aber nur knapp elf Millionen anerkannt.

Das Unternehmen wurde 1854 durch den Zusammenschluss der Schlossereien von Rudolph Philip Waagner und Anton Biró in Wien gegründet. Zu den bekanntesten Aufträgen zählen der Bau der Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin, der Hangar-7 am Flughafen Salzburg und der „Soravia Wing“ vor der Albertina. Auch die Kuppelkonstruktion für den Louvre Abu Dhabi stammt von Waagner-Biro. Der Großauftrag entpuppte sich am Ende allerdings als finanzielles Desaster. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)