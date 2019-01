Berenberg-Team aus acht Leuten in Wien wechselt zur Konkurrenz

Die österreichische Hypo-Bank Burgenland AG holt ein achtköpfiges Anleihen-Team an Bord, das zuvor in Wien für die Hamburger Privatbank Joh Berenberg Gossler & Company KG gearbeitet hatte. Es handelt sich um ein "eingespieltes" Team unter der Leitung von Robert Hengl, wie das Unternehmen gegenüber Bloomberg News erklärte. Die Einstellungen sollen dazu dienen, die Kapitalmarkaktivitäten der Bank im Anleihen-Bereich auszubauen.

Einer Mitteilung von Berenberg aus dem Dezember zufolge hatten einige Mitarbeiter im Fixed-Income-Bereich in Wien beschlossen, die Bank zu verlassen. Unklar blieb damals, in welche Richtung das Team ziehen werde. Bloomberg hatte im November berichtet, dass Berenberg mindestens 50 Arbeitsplätze im Aktiengeschäft streichen will. Zudem beschloss das Unternehmen, die Fixed-Income-Aktivitäten am Standort Düsseldorf einzustellen und die Kunden von Hamburg aus

zu betreuen.

Berenberg gilt nach der italienischen Banca Monte dei Paschi di Siena als die zweitälteste Bank der Welt. Vergangenes Jahr verkaufte die Bank die Mehrheit an ihrer Schweizer Tochter. Bank Burgenland ist Teil der österreichischen Grawe Bankengruppe, deren Wurzeln in der Grazer Wechselseitigen Feuerversicherung liegen.

(Bloomberg)