Starbucks lockte mehr Kunden an

Seattle. Die Kaffeehauskette Starbucks hat zum Jahresende mit neuen Angeboten mehr Kunden in ihre Filialen gelockt und deutlich mehr verkauft. Die Firma profitierte unter anderem von neuen Kaffeespezialitäten und massiven Werbeaktionen. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) legte der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar (5,8 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte.

Starbucks-Chef Kevin Johnson freute sich über „solide“ Ergebnisse, die zeigten, dass das Geschäft gut in Schwung bleibe. Die Aktie stieg nachbörslich um etwa drei Prozent. Damit lag sie nur noch knapp unter dem Allzeithoch, das sie im vergangenen November erreicht hatte. Die Mehrheit der Analysten (19) rät Bloomberg-Daten zufolge nach wie vor zum Kauf, Verkaufsempfehlung gibt es nur eine.

Der Konzerngewinn brach zwar um 66 Prozent auf 760,6 Millionen Dollar (672,7 Mio. Euro) ein, was aber an einem großen Sondereffekt im Vorjahreszeitraum lag (damals gab es Gewinne aus dem Verkauf von Geschäftsteilen).

Der vergleichbare Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg weltweit um vier Prozent. Sowohl im US-Heimatmarkt als auch in China, den beiden wichtigsten Regionen für Starbucks, gab es Zuwächse. Die Kette erhöhte die Anzahl ihrer Filialen im vergangenen Quartal um 541 auf 29.865.

Ausbau in China geplant

In China ist Starbucks scharfer Konkurrenz durch kleinere heimische Anbieter ausgesetzt. So will der chinesische Mitbewerber Luckin heuer 2500 neue Geschäfte eröffnen und damit Starbucks auf den zweiten Rang verdrängen. Insgesamt hätte das chinesische Start-up dann 4500 Lokale, der US-Konzern kommt auf 3600.

Das Start-up hat sich für Starbucks zum stärksten Konkurrenten in der Volksrepublik entpuppt. Der US-Konzern brachte die Kaffeehauskultur 1999 nach China und brauchte 20 Jahre für den Aufbau seines jetzigen Filialnetzes.

Inzwischen gehört das Geschäft in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA zu den Wachstumstreibern des Weltmarktführers. Starbucks hat bereits im Dezember 2018 angekündigt, seine Präsenz in China ausbauen zu wollen und die Anzahl seiner Läden in den nächsten vier Jahren auf rund 6000 in dann 230 Städten nahezu verdoppeln zu wollen. (DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)