Palfinger holt Schiffswartung „aus Steinzeit“

Wien/Salzburg/Shanghai. Das Salzburger Unternehmen Hubert Palfinger Technologies (HPT) will über ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma – und mittels einer Hightech-Innovation – künftig den Schiffsservice-Weltmarkt beherrschen.

Die HPT ist das „Baby“ von Hubert Palfinger senior, wie er selbst sagt, und hat rechtlich nichts mit der Palfinger AG zu tun. Mit ihren 75 Mitarbeitern ist sie unter anderem auf die Reparatur und Wartung von Schiffen spezialisiert. Palfinger senior hat laut eigenen Angaben 350 Millionen Euro in Forschungs- und Entwicklungskosten für eine effizientere und bessere Schiffswartung investiert. Ziel war es, „die Sanierungs- und Reparaturtechnologie aus der Steinzeit zu holen“.

Treibstoffersparnis

Über das neue Joint Venture mit der chinesischen Schiffsreparaturfirma IMC-YY mit Sitz in Zhoushan nahe dem Shanghai-Yangshan-Seehafen wolle er eine weltweit marktbeherrschende Stellung bei der Wartung von Hochseeschiffen erreichen, sagt Palfinger. Die Neo-Partner haben jetzt die Firma HPT-Inmarine Tech Development Co. Ltd. gegründet und starten mit einer marktreifen Technologie. Ein 40 Meter hoher, 70 Tonnen schwerer Roboter bearbeitet entweder Außenhaut oder Innentank von Hochseeschiffen. Die Bearbeitung der Außenhaut soll eine deutliche Treibstoffersparnis bringen. Die Technologie könne auch bei Offshore-Plattformen angewendet werden. (APA)

