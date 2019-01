Wer eine Firma will, muss leiden

Am Donnerstag verbreitete die Wirtschaftskammer eine schöne Meldung. Voriges Jahr wurden in Österreich wieder einmal 30.285 Unternehmen gegründet. Das war pro Tag um eines mehr als 2017. Und das, obwohl es einem in Österreich nicht immer leicht gemacht wird, Unternehmer zu werden. Stichwort: Gewerbeordnung. Die immer wieder zitierte Geschichte von der Nageldesignerin, die ohne Zusatzausbildung keine Fußnägel lackieren darf, soll hier nicht erzählt werden. Das wurde abgeschafft. Aber es gibt immer noch genügend anderes. Die Gewerbeordnung regelt, wer sich unter welchen Voraussetzungen selbstständig machen darf. Als Änderungsschneider geht das einfach so, als Spediteur braucht man eine Meisterprüfung. Eine „Badeanlage“ darf man unbürokratisch aufsperren, ein Kosmetikstudio nicht. Der Spengler muss eine Befähigung nachweisen, einen Tierfriedhof kann jeder betreiben. Die Liste könnte noch lang fortgeführt werden.



Die Wirtschaftskammer argumentiert, dass die Gewerbeordnung die Qualität der Betriebe sichert, also zum Nutzen der Kunden ist. Kritiker sagen, dass die strenge Gewerbeordnung nur dazu dient, dass sich die eingesessenen Betriebe die Konkurrenz vom Leib halten. Eine Kritikerin ist Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. Der ÖVP-dominierte Wirtschaftsbund würde „jenen, die ihm nicht passen, den Marktzugang verweigern“, sagt Jungwirth, die selbst Unternehmerin ist. Dabei müsste das nicht so sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)