Neuer Thyssenkrupp-Chef muss vor Aktionären in die Offensive

Erstmals muss der langjährige Finanzvorstand des deutschen Stahl-und Technologiekonzerns Thyssenkrupp bei der Hauptversammlung im Bochumer RuhrCongress als Vorstandsvorsitzender vor die Aktionäre treten. Der 51-Jährige hatte im Sommer die Nachfolge von Heinrich Hiesinger angetreten, der im Streit mit renditehungrigen Investoren hingeschmissen hatte. Mit einer Schonfrist kann Kerkhoff nicht rechnen. Der Manager muss mit seiner Strategie und den Aufspaltungsplänen in die Offensive.

Kerkhoff fing bereits am Wochenende damit an. In Zeitungs-Interviews zeigte er Verständnis für die Forderung von Investoren wie Großaktionär Cevian nach einer höheren Rendite. "Vielleicht waren wir an einigen Stellen nicht schnell genug. Beim Thema Performance zum Beispiel hätten wir konsequenter sein müssen", räumte er in der "Welt" ein. In der "Rheinischen Post" wies er Forderungen nach einem Verkauf der Aufzugssparte zurück. Das Geschäft sei nach der Aufspaltung in dem künftigen Industriegüterkonzern gut aufgehoben. "Elevator kann sich als Bestandteil von Industrials viel besser weiterentwickeln und seine Performance verbessern."

Zur Industrials AG sollen neben den Aufzügen das Autozuliefergeschäft und der Kernanlagenbau gehören. In einer Materials AG sollen der Werkstoffhandel, die Anteile des Konzerns am geplanten Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel und das Marinegeschäft gebündelt werden. Kerkhoff treibt die Pläne voran und will die Hauptversammlung in einem Jahr bereits darüber abstimmen lassen.

"Aufspaltung löst Probleme nicht"

Doch bei manchen Anlegern herrscht Skepsis. "Die Aufspaltung ist nicht zielführend", erklärte ein Investor, der nicht genannt werden wollte. "Sie verschärft die Kostenprobleme. Im Rahmen der geplanten Struktur ergeben sich keine Vorteile für die Geschäfte, für sich genommen wären sie zu klein und ein Übernahmeziel." Ähnlich argumentiert der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Thomas Hechtfischer: "Insgesamt sehe ich noch nicht, wie Thyssenkrupp auf einen grünen Zweig kommen soll." Es sei weiter unklar, wie die operativen Geschäfte verbessert werden könnten.

Die Hauptversammlung dürfte damit für Kerkhoff kein Spaziergang werden. Nach längerem Schweigen meldete sich auch der US-Hedgefonds Elliott zurück. Elliott zweifle, ob der Vorschlag die erhofften positiven Effekte habe, schrieb der aktivistische Investor einem Insider zufolge im Dezember in einem Brief an Kerkhoff.

Gleich zweimal musste Kerkhoff im vergangenen Geschäftsjahr die Prognose zurücknehmen. Am Ende stand ein Überschuss nach Anteilen Dritter von gerademal acht Millionen Euro in den Büchern von. Die Dividende bleibt unverändert bei 15 Cent je Aktie. "Auf die Dividende hätte man angesichts der schwachen Geschäftszahlen verzichten können", sagt Hechtfischer.

Ex-Bosch-Managerin soll Aufsichtsrat führen

Im laufenden Jahr gibt es weitere Risiken, etwa durch eine möglicherweise hohe Kartellstrafe im Stahlgeschäft. Es droht eine wirtschaftliche Abkühlung, unter anderem von der Automobilindustrie. Die Branche ist der größte Kunde des über 200 Jahre alten Unternehmens mit rund 160.000 Mitarbeitern.

Vorangebracht hat der Konzern nach dem Führungschaos im Sommer vergangenen Jahres eine Reihe von Personalien. Neuer Finanzchef wird im Februar der frühere Bayer-Vorstand Johannes Dietsch. Zur Chefin des Aufsichtsrats soll im Anschluss an die Hauptversammlung die frühere Bosch-Managerin Martina Merz gewählt werden. Zuvor soll sie wie auch der ehemalige Evonik-Finanzvorstand Wolfgang Colberg in das Gremium einziehen. Chef des geplanten Stahl-Joint Ventures mit Tata Steel soll Thyssen-Stahlboss Andreas Goss werden.

Das europäische Stahlgeschäft war im vergangenen Jahr der größte Gewinnbringer nach dem Aufzugsgeschäft. Allerdings ist der Deal mit Tata noch nicht perfekt. Es drohten hohe Auflagen, sagen Experten. Hinzu kommt, dass es bei Tata nicht rund läuft wie die jüngsten Produktionszahlen zeigten. Kerkhoff habe die Pläne gemeinsam mit Hiesinger vorangetrieben, so dass er nicht einfach einen Rückzieher machen könne, sagte ein Experte. "Er bräuchte ein externes Ereignis wie eine deutliche Verschlechterung der Ergebnisse bei Tata. Dann könnte er die Reißleine ziehen und sich vielleicht sogar noch als Retter feiern lassen."

(Reuters)