Damit die Maschine weiterläuft

Wien. Man muss es fast schon das D-Wort nennen. Über die Folgen der Digitalisierung wird so viel spekuliert, dass man das Thema getrost inflationär nennen darf. Werden die Roboter in großem Stil Jobs wegfressen? Oder entstehen neue Arbeitsplätze, wie manche vermuten? Trifft es die einfachen Arbeiter oder die Mittelschicht? Die Vielzahl an Studien macht es schwer, sich ein Urteil zu bilden. In den Betrieben rüstet man sich jedenfalls für die Umstellung auf automatisiertes Arbeiten. Der Papierkonzern Mondi bietet „digitale Bootcamps“ für seine Mitarbeiter an, in denen Digitalisierung, angefangen von den Grundlagen des Internets bis zur Entwicklung von Apps, unterrichtet wird. Mondi-Chef Peter Oswald nennt ein Beispiel: Ob die Maschinen in der Fabrik laufen, wird zentral über eine App angezeigt. Ein Maschinenführer müsse in der Lage sein, mit der App umzugehen, damit er sieht, wann eine Maschine ausgefallen ist, auch wenn er nicht im Raum ist. Oswald hält nichts davon, sich zu intensiv mit der Analyse aufzuhalten, ob die Digitalisierung Jobs vernichtet. „Fakt ist, sie wird kommen, und deshalb beginnen wir jetzt zu trainieren“, so Oswald. Ein Teil der Plätze in den Seminaren wird künftig externen Teilnehmern zur Verfügung gestellt, die meisten Unterlagen jetzt schon.

„Jobs kommen zurück“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat sich die digitale Bildung der Bevölkerung auf die Fahnen geheftet. Digitale Kompetenz sei heute „so wichtig wie das Einmaleins“, so die Ministerin. Über die Forschungsförderungsgesellschaft werden 1,4 Millionen Euro für Unternehmen zur Verfügung gestellt, die nach dem Vorbild von Mondi digitale Bootcamps veranstalten wollen. Die österreichischen Leitbetriebe würden sehr viel unternehmen, um sich auf die Digitalisierung einzustellen, sagt Schramböck, aber: „Die Klein- und Mittelbetriebe kommen nicht so schnell voran.“ Sie will, dass mehr Unternehmen wie Mondi ihre Bootcamps für externe Leute öffnen.

Die Ministerin sieht in Österreich eine Re-Industrialisierung: Jobs, die schon längst abgewandert waren, kämen nach Europa zurück. Als Beispiel nennt sie das neue Werk der Voestalpine in Kapfenberg und den Infineon-Konzern, der in Villach das modernste Chipwerk der Welt baut und dafür 1,6 Milliarden Euro investiert. Weil sie durch die Automatisierung „nicht mehr so abhängig von den Kosten der Arbeit sind“, sagt Schramböck. „Arbeitsplätze, die schon verloren gegangen sind, werden zurückgeholt.“ (hie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)