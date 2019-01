50 Milliarden Dollar Schulden: Kaliforniens Energieriese PG&E ist pleite

Der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) hat wegen möglicher Waldbrandkosten Insolvenz angemeldet. PG&E habe Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, teilte das Unternehmen aus San Francisco am Dienstag mit.

Kaliforniens größter Energieversorger hat geschätzte Schulden in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar (knapp 44 Mrd. Euro), wie aus Unterlagen hervorgeht, die beim Konkursgericht in Nordkalifornien eingereicht wurden.

Pacific Gas & Electric ist wegen Schäden durch Waldbrände in Kalifornien in den vergangenen Jahren finanziell schwer angeschlagen. Ermittler prüfen derzeit, ob die Ausrüstung des Unternehmens den massiven Waldbrand in Nordkalifornien im November, das sogenannte Camp Fire, ausgelöst hat. Mindestens 86 Menschen kamen dabei ums Leben. Mehrere Brandopfer hatten Klage eingereicht. Konzernchefin Geisha Williams trat Mitte Jänner zurück.

