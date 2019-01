VW schickt Lkw-Sparte Traton noch im Frühjahr an die Börse

Der Lkw-Bauer Traton mit den Marken MAN und Scania peile sein Börsendebüt noch vor Ostern (21. April) an, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit sei ein Doppel-Listing in Frankfurt und Stockholm angedacht. Damit wolle Traton mehr Investoren aus der Heimat von Scania locken, darunter auch Privatanleger, um nicht zu stark auf kurzfristig orientierte Käufer wie Hedgefonds angewiesen sein. VW wollte Traton bis zum Jahreswechsel börsenreif machen, hat sich bisher aber nicht auf einen Termin festgelegt. Ein Sprecher wollte sich auch am Dienstag dazu nicht äußern.

Volkswagen hat für Dienstag Vertreter von Banken nach London eingeladen, um ihnen die nötigen Informationen an die Hand zu geben, die sie für ihre Bewertungsanalysen zu Traton brauchen. Diese sollen spätestens Mitte März fertig sein. Anschließend würde der Lkw-Bauer offiziell den Startschuss für die Emission geben. Organisiert wird der Börsengang von den Investmentbanken Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan. Banker hatten zuletzt in Frage gestellt, ob angesichts von Unsicherheiten rund um den Brexit und die weltweiten Handelsstreitigkeiten im ersten Halbjahr überhaupt ein Börsengang möglich wäre. Das sei derzeit aber bei Traton kein Thema, sagte einer der Insider.

Für die Münchner Traton, die als Dachgesellschaft für die beiden Lkw-Hersteller fungiert, peilt VW einen Börsenwert von rund 25 Milliarden Euro an, wie einer der Insider sagte. Etwa 20 bis 25 Prozent der Anteile wolle Volkswagen abgeben, so dass die Emission ein Volumen von fünf bis sechs Milliarden Euro erreichen könnte. Traton-Chef Andreas Renschler hatte mehr als sechs Milliarden Euro für möglich gehalten.

(Reuters)