Millionenpleite einer Spedition

Über das Vermögen der Hispano SpeditionsGmbH mit Sitz in St. Georgen am Ybbsfelde/NÖ ist ein Konkursverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Das im Jahr 2000 gegründete international tätige Unternehmen soll laut AKV geschlossen werden, die Schuldnerin habe bereits ihre Zustimmung gegeben.

Die von der Hispano SpeditionsGmbH akquirierten Aufträge wurden dem Kreditorenverband zufolge hauptsächlich vom Tochterunternehmen Levante europe s.r.o. in der Slowakei ausgeführt. Die Aktiva wurden mit 532.975 Euro, die Passiva mit 1.612.710,50 Euro angegeben. Es soll zwölf Dienstnehmer und etwa 80 Gläubiger geben. Als Insolvenzursachen gelten nach Angaben der Schuldnerin interne Streitigkeiten, Abwerbung von Kunden und Prüfverfahren der Abgabenbehörde, teilte der AKV zudem mit.

Alleingesellschafter der Hispano SpeditionsGmbH ist laut Wirtschafts-Compass eine Medicon SA in Luxemburg, Geschäftsführer ist Josef Miklos, Prokurist ist Karl Kralowetz (Jahrgang 1957), der schon mehrfach große Speditionen geleitet hat.

(APA)