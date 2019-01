Bei Puma rückt eine Frau in den Vorstand

Die Französin Anne-Laure Descours, die sich bei dem fränkischen Sportartikelhersteller Puma bisher bereits unterhalb des Vorstands um den Einkauf aller Textilien und Accessoires gekümmert hatte, wurde zum 1. Februar zum Chief Sourcing Officer ernannt, wie Puma am Dienstag mitteilte. Der bisher im Vorstand daneben für IT und Logistik verantwortliche Lars Sörensen verlässt Puma zum Ende des Monats. IT und Logistik sind künftig im dreiköpfigen Vorstand die Sache von Finanzvorstand Michael Lämmermann.

Descours werde wie bisher hauptsächlich von Hongkong aus arbeiten, wo die Fäden in der Beschaffung von Textilien aus Asien zusammenlaufen. Sie war 2012 zu Puma gekommen und hatte vorher unter anderem die Beschaffung für den dortigen Einkaufsriesen Li & Fung und den Versandhändler Otto organisiert.

(Reuters)