Cineplexx kauft alle UCI-Kinos in Österreich

Die Constantin Film-Holding GmbH gab am Mittwoch den Kauf aller drei UCI-Kinos in Österreich von der Odeon Cinemas Group bekannt: Millennium City (Wien), Shopping City Süd (Wiener Neudorf) und Annenhof (Graz). Alle drei Kinos werden in die Kinosparte des Unternehmens integriert und mittelfristig unter der Marke Cineplexx weitergeführt. Zu einem späteren Zeitpunkt plant Cineplexx, diese Standorte in enger Abstimmung mit den jeweiligen Betreibern der Einkaufszentren zu modernisieren. "Durch unsere starke Fokussierung auf den heimischen Markt in Österreich ist der langfristige Betrieb dieser Kinostandorte gesichert", sagt Christian Langhammer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Constantin Film-Holding GmbH.

Die Constantin Film-Holding GmbH wurde 1951 als Filmverleih in Österreich gegründet. 1967 wurde mit dem Erwerb des „Kreuz Kino“ in der Wiener Innenstadt ein zweites Standbein im Bereich Kinobetrieb geschaffen, zu dem heute 20 Großkinos und 158 Leinwände gehören. Darüber hinaus bestehen sechs traditionelle Lichtspieltheater mit insgesamt 18 Sälen sowie weitere Joint Ventures mit der Star-Movie Gruppe in Oberösterreich.

Cineplexx ist neben Österreich auch in Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland und Italien vertreten und bespielt über 300 Säle. Mit rund 1.500 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro.

(red)