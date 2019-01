Streit ums Geld zwischen Gemüsebauern und Tiefkühlindustrie eskaliert

Die aktuellen Preisverhandlungen zwischen den heimischen Gemüsebauern und der Tiefkühlindustrie liegen seit Mitte Jänner auf Eis. Knapp 4.000 Hektar Anbaufläche - u.a. Grünerbsen - seien vom Verhandlungsstopp betroffen, erklärte die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse am Mittwoch in einer Aussendung. Die Tiefkühlgemüseproduktion sei in Gefahr.

Die Gemüseproduzenten kämpfen nach eigenen Angaben nicht nur mit einem Preisverfall, sondern auch mit der Trockenheit, die mehr Bewässerung notwendig macht. Die Bewässerungsmaßnahmen würden zu Mehraufwand und Mehrkosten führen. "Eine wirtschaftliche Erzeugung ist somit nicht mehr möglich und gefährdet ganze Existenzen", warnt die Erzeugerorganisation. Jede einzelne Kultur müsse für die Bauern "einen wirtschaftlichen Deckungsbeitrag ergeben".

Seit dem 14. Jänner warten die Verhandler der Tiefkühlgemüseproduzenten auf eine Wiederaufnahme der Preisgespräche. Man sei "bereit, sich auf die gemeinsame Suche nach einem Konsens zu begeben".

