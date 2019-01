Nach 48 Jahren: Frey verkauft Import an Toyota Europe

Wien. Seit 1971 fungierte die Wiener Familie Frey als Importeur von Toyota (und später auch von Lexus) in Österreich. Damals übernahm Friedrich Frey gemeinsam mit Ernst Frey die Generalvertretung der in Österreich noch völlig unbekannten Marke. Das Verkaufsziel 1971: 2000 Stück. Man übertraf es deutlich, abgesetzt wurden damals 4000 Toyotas.

Jetzt ist es mit diesem Kapitel vorbei. Frey gibt die Funktion des Generalimporteurs ab und verkauft Toyota Frey Austria an Toyota Motor Europe (TME). Der Vollzug muss noch von der Wettbewerbsbehörde genehmigt werden, ist aber für das erste Quartal geplant.

Die Familie will sich künftig auf den Verkauf von Fahrzeugen konzentrieren. Der Verkauf der Importfirma diene „nicht nur der weiteren Stärkung und langfristigen Absicherung der Marke Toyota in Österreich, sondern ermöglicht uns auch die Konzentration auf den sehr erfolgreichen Retail“, erklärte Geschäftsführerin Anja Frey-Winkelbauer in einer Aussendung.

Bis heute wurden in Österreich mehr als 600.000 Toyotas verkauft. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)