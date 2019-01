Siemens: Auftragsplus, Gewinnminus

München. Der Elektrokonzern Siemens ist durchwachsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Starken Auftragseingängen stand im ersten Quartal ein Rückgang im operativen Ergebnis gegenüber, wie der Konzern kurz vor seiner Hauptversammlung mitteilte.

Unterm Strich verdiente Siemens wegen wegfallender Sondereffekte im ersten Quartal 1,1 Mrd. Euro – knapp 50 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte Siemens besonders von der US-Steuerreform profitiert. Auch der Verkauf der Osram-Anteile hatte den Gewinn auf ein besonders hohes Niveau gehoben.

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um zwei Prozent auf 20,1 Mrd. Euro. Der Auftragseingang stieg – vor allem dank einer starken Entwicklung in der Zugsparte – um zwölf Prozent auf 25,2 Mrd. Euro, deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Auch das weiterhin schwächelnde Kraftwerksgeschäft konnte wieder mehr Aufträge einwerben. Die Jahresprognose bekräftigte Siemens.

Anleger enttäuscht

Vorstandschef Joe Kaeser erklärte, das zeige das Vertrauen der Kunden in die Leistungsfähigkeit des Konzerns. „Es gibt aber noch viel zu tun, um in allen Geschäften führende Margen zu erreichen.“ Kaeser hatte den neu zugeschnittenen Sparten im vergangenen Jahr neue mittelfristige Renditeziele vorgegeben. Im ersten Quartal lag die bereinigte Marge im Industriegeschäft mit 10,6 (Vorjahr: 11,4) Prozent unter dem Zielwert für das Geschäftsjahr 2018/19 (Ende September). Siemens peilt bei einem moderaten Umsatzwachstum eine operative Marge von elf bis zwölf Prozent an.

Die Zahlen kamen bei den Anlegern nicht so gut an. Die Aktie zählte am Mittwochnachmittag zu den schwächsten DAX-Werten.

Indes plant Siemens nach eigenen Angaben keinen zweiten Anlauf zur Fusion seiner Bahntechniksparte mit dem Konkurrenten Alstom. „Das ist unwahrscheinlich“, sagte der zuständige Siemens-Vorstand, Roland Busch. Falls die EU-Kommission den aktuellen Genehmigungsantrag der beiden Unternehmen ablehne, werde Siemens voraussichtlich eigene Wege gehen. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2019)