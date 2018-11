Gewinnung neuer Kunden als größte Chance

Wien. „Das Wichtigste, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, aber primär im Ausland, war, niemals den Überblick zu verlieren, niemals an Grenzen zu denken und immer die Visionen ganz fest im Blick zu behalten.“ Der Winzer Erich Scheiblhofer aus der 2300-Einwohner-Gemeinde Andau im Burgenland zählt in der österreichischen Wirtschaft sicher zu den Vorreitern in Sachen Digitalisierung. Bei der Weinherstellung überlässt er nichts dem Zufall. Jeder Tank in seinem modernen Keller ist mit einem Kühlsystem verbunden, die Temperatur wird digital aufgezeichnet. Die computergesteuerten kellerwirtschaftlichen Einrichtungen sorgen dafür, dass er jederzeit den Überblick behält. „Wir sind omnipräsent direkt mit dem Medium Wein auch über Internet, über die Cloud und über das ganze Netzwerk hier im Betrieb verbunden“, erzählt Scheiblhofer in einem Video von Drei Business. So können beispielsweise die Abfüllanlage und die Filteranlage über ein Handy gesteuert werden. Ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie die Digitalisierung längst in das Alltagsleben der österreichischen Betriebe Einzug gehalten hat.

Was die Wahrnehmung der digitalen Transformation unter österreichischen Klein- und Mittelbetrieben betrifft, stellt das Jahr 2018 einen Scheidepunkt dar. Das hat – so seltsam es klingen mag – mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Laut einer von Arthur D. Little, Drei Business, der Wirtschaftskammer Österreich und dem Institut für KMU-Management an der WU Wien in diesem Herbst präsentierten Studie hat die DSGVO bei Österreichs Klein- und Mittelunternehmen zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit den Themen der Digitalisierung geführt.

Wie eindrucksvoll die umfangreiche Mobilisierung zur Umsetzung von Maßnahmen gefruchtet hat, zeigen zwei Zahlen aus der Studie zur digitalen Transformation von KMU in Österreich, die 2018 zum zweiten Mal durchgeführt wurde. 2017 meinten nur 32 Prozent der befragten Unternehmen, dass ihr Unternehmen von der DSGVO betroffen ist. Im darauffolgenden Jahr waren 83 Prozent der Meinung, dass sie von der Richtlinie betroffen sind. Die umfangreiche Informationsarbeit hat also gefruchtet. Tatsächlich haben einige österreichische Unternehmen die so oder so notwendige Arbeit dazu genutzt, um Datenmüll, der sich im Lauf der Jahre angesammelt hatte, zu entsorgen und ihre Kundendatenbanken auf Vordermann zu bringen. Der positive Nebeneffekt: Die Unternehmen können die verifizierten Kunden nun deutlich besser ansprechen.

In der Ansprache neuer Kunden sehen die in der Studie befragten Unternehmen aus sieben Branchen auch die größte Chance der digitalen Transformation. Konkret orten 61 Prozent der Unternehmen in der Kundengewinnung die besten Chancen, 50 Prozent rechnen mit Kostenersparnissen. Weitere Chancen sind eine Erhöhung der Agilität und Flexibilität (43 Prozent), neue Einnahmequellen (40 Prozent) und eine Erhöhung der Kundenbindung (36 Prozent).

Was die unterschiedlichen Kanäle zur Stärkung der Kundenbeziehungen betrifft, haben sich die Prioritäten bei den Unternehmen gegenüber 2017 leicht verschoben. Setzten im Vorjahr 61 Prozent der Teilnehmer auf die klassische Unternehmenswebsite, so waren es heuer 66 Prozent. Etwas zurückgegangen ist hingegen die Bedeutung der sozialen Medien. 2018 nannten nur mehr 44 Prozent der Befragten die Nutzung von sozialen Medien als digitale Maßnahme zur Stärkung der Kundenbeziehungen, im Vorjahr waren es noch 51 Prozent.

Experten wie Thomas Nasswetter, Gründer und Eigentümer der Wiener Agentur Corporate Interaction, halten die Forcierung der eigenen Unternehmenswebseite in puncto Digitalisierung von Vertrieb und Marketing für die richtige Strategie: „Die eigene Homepage muss der Anker für alle Aktivitäten sein – egal welche anderen digitalen Kanäle man sonst noch nutzt.“ Was die alleinige Nutzung von Social Media betrifft, rät er zur Vorsicht. Der Grund: „Man macht sich abhängig. Falls der Betreiber an seinen Algorithmen herumbastelt und/oder seine Geschäftsbedingungen ändert, kommt man schnell in Teufels Küche. Wer Social Media wie Facebook einsetzt, müsse auf alle Fälle das Ziel verfolgen, die potenziellen Kunden auf die eigene Webseite zu holen, meint Nasswetter, der vor nunmehr 20 Jahren die Vorarlberger Internetagentur Massive Art, heute einer der größten Anbieter im Westen Österreichs, mitbegründet hat.

