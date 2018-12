Einreichfrist wird verlängert

Ein Beispiel in der Steiermark macht Schule, wie eine Region handelt: 400.000 Gutscheine `a zehn Euro, die vier Millionen- Euro-Umsatz-Marke wurde im Dezember 2018 großteils per Internetvertrieb überschritten. Vier Millionen Euro an Kaufkraft die dadurch in der Region gehalten wurden. Verantwortlich dafür zeichnet die Leaderregion Lippizzanerheimat aus dem Bezirk Voitsberg, die Gutscheine für 265 Betriebe in der Region vertreibt.

„Klar geht das nicht von heute auf morgen, aber steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt Heimo Kos von der Werbeagentur Creativ Media Kos aus Bärnbach, der im Auftrag der Leaderregion den entsprechenden Internetauftritt und den Webshop umgesetzt hat.

Regional auf Digitalschiene

Dieses Beispiel zeigt, dass Digitalisierung

nicht nur global funktioniert, sondern auch regional betrachtet Vorteile bringt. Sofern die Umsetzung entsprechend professionell und kreativ erfolgt. Um genau solche und ähnliche digitale Vorzeigeprojekte geht es beim Digital Impuls Award, der heuer erstmals von der „Presse“ und Drei Business ausgeschrieben wird. Es geht nicht nur um möglichst innovative Projekte, sondern um Beispiele, die anderen KMU den Weg in die Digitalisierung weisen und Impulse geben und Ideen anstoßen können.

Ergreifen Sie Ihre Chance. Seit Kurzem steht außerdem fest, dass die Gewinnerin oder der Gewinner des Digital Impuls Awards nicht nur eine Plattform erhält, um das ausgezeichnete Projekt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern auch – auf Einladung von Hutchison Drei Austria – auf eine digitale „Fact Finding Mission“ nach Schweden eingeladen wird.

Warum Schweden? Jan Trionow, CEO von Drei: „Schweden ist ein europäischer Digital Champion. Ob Medien, E-Government, E-Health, Streaming oder E-Commerce, Schweden bietet zahlreiche Vorzeigeprojekte, die heimische Firmen auf ihrem digitalen Pfad inspirieren können.“ Aufgrund der großen Nachfrage, haben sich die Organisatoren des Wettbewerbs entschlossen, die Anmeldefrist für den Digital Impuls Award zu verlängern. Anmeldungen

sind nun bis einschließlich 18. Jänner 2019 möglich.

So ist man dabei

Hier noch einmal die wichtigsten Facts zum Wettbewerb: Am Digital Impuls Award teilnehmen können alle Unternehmen mit Sitz in Österreich. Es gibt keine Einschränkungen, was die Branchenzugehörigkeit betrifft.

Es können alle Projekte eingereicht werden, die im Zusammenhang mit der digitalen Transformation stehen. Wichtig ist die entsprechende Dokumentation (Business Case, Projektplan etc.). Eingereichte Konzepte können, müssen aber nicht abgeschlossen sein. Inhaltlich gibt es keine Einschränkungen. Digitalisierte interne Arbeitsabläufe als auch Kooperationen mit externen Partnern sind willkommen. Wichtig ist lediglich, dass es für gemeinsame Projekte einen Hauptansprechpartner gibt.

Entscheidende Kriterien für die Beurteilung der eingereichten Projekte sind unter anderem die Relevanz (der Nutzen), die Wirtschaftlichkeit, die Umsetzung sowie Chancen bzw. Tiefe und Umfang des jeweiligen Projektes.

Die Anmeldung zum Award geht über die Homepage der „Presse“ unter: DiePresse.com/digital19