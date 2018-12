Mit Matura rascher zum Lehrabschluss

Nach der Matura eine Lehre zu beginnen hat viele Vorteile – nicht nur für den jungen Menschen, sondern auch für den auszubildenden Betrieb.

Maschinenlärm. Stimmengewirr in der riesigen Werkhalle von Test-Fuchs in Groß Siegharts, einem Betrieb im Bereich Luftfahrtzulieferindustrie, herrscht produktive Geschäftigkeit. Hinter einer Laserschneidemaschine steht Lukas Walla. Der 26-Jährige sorgt dafür, dass der Strahl das Blech genauso schneidet, wie er das will. Seit mehr als sechs Jahren ist der Niederösterreicher im international tätigen Unternehmen beschäftigt, angefangen hat er nach der Matura mit einer Lehre zum Mechatroniker und technischen Zeichner. „Nach der Matura, ich war gerade beim Bundesheer, hat sich die Frage gestellt: Lehre oder Studium“, erinnert sich Walla und nimmt Ohrenschützer und Schutzbrille ab.

Lieber Praxis als Theorie

„Da ich schon immer technisch interessiert und mehr der Praktiker als der Theoretiker war, habe ich mich für Ersteres entschieden.“ Durch einen Freund ist er zu Test-Fuchs gekommen und nach dem Abschluss mit Auszeichnung im Betrieb geblieben. „Am Anfang war es nicht ganz leicht, du arbeitest ja doch mit Lehrlingen zusammen, die wesentlich jünger sind. Aber die Stimmung war super und wir haben uns alle gut verstanden.“

Walla ist einer von insgesamt fünf jungen Menschen, die bei Test-Fuchs nach der Matura eine Lehre machen beziehungsweise gemacht haben. „War dieses Modell bis vor ein paar Jahren noch unbekannt, gibt es immer mehr junge Leute, die sich dafür entscheiden“, weiß Lehrlingsausbilder Josef Stoppel. Wenn er von seinen Schützlingen redet, dann klingt Stolz in seiner Stimme mit. „Durch die Matura haben die jungen Menschen schon eine breite Allgemeinbildung, sie tun sich in vielen Bereichen, wie etwa Sprachen oder Mathematik, leichter und sie bringen bereits Lebenserfahrung mit. Außerdem haben sie, je nach Matura, eine verkürzte Lehrzeit“, nennt Stoppel die Vorteile für Betrieb und Lehrling. „Nur die Berufsschule unterschätzen sie am Anfang manchmal etwas“, fügt er hinzu und klopft Walla lachend auf die Schulter. „Ich verdiente schon während der Ausbildung und habe beste Aussichten auf eine Anstellung danach. Und mir stehen alle Türen offen: College, Studium, Meister“, sagt Walla. Als nächstes möchte er aber erst einmal die Prüfung zum Konstrukteur machen. Für Stoppel besteht jedenfalls kein Zweifel, dass sein ehemaliger Schützling auch diese Herausforderung meistern wird.

Karrierewege vor der Haustür

Dass eine Lehre für Maturanten eine gute Entscheidung ist, zeigt sich auch gut 40 Kilometer weiter – in der Waldviertler Marktgemeinde Hoheneich. „13 Jahre Frontalunterricht waren für mich genug“, sagt Denise Chadim und lacht. „Mir war es wichtig, nach der Matura erst einmal Geld zu verdienen und etwas zu lernen, was mich interessiert.“ Deshalb entschied sich die junge Waldviertlerin für eine Lehre zur Textiltechnologin in der Textilmanufaktur Backhausen. „Als ich noch die HLW Horn besuchte, fiel mir ein Prospekt mit Jobs im Waldviertel in die Hände. Da stieß ich auf die Firma Backhausen. Und weil ich in meiner Freizeit viel mit Textilien zu tun habe und sich die Textilmanufaktur Backhausen darüber hinaus im Waldviertel befindet, für mich ein wichtiges Kriterium bei der Suche, habe ich mich umgehend beworben.“ Abwechslungsreich und spannend, so beschreibt Chadim ihre Lehrzeit. „Ich bin an der Produktion von gewebten Textilien in unterschiedlichen Abteilungen (Spulerei, Schärerei, Weberei) beteiligt“, erklärt sie ihren Aufgabenbereich, während sie Hand an eine große Webmaschine in der riesigen Fertigungshalle anlegt.

Verkürzte Lehrzeit

Das Modell Lehre nach Matura hat für die junge Frau viele Vorteile. „Ich kann die Ausbildung in verkürzter Zeit absolvieren, in zweieinhalb, statt dreieinhalb Jahren. Dazu kommt, dass ich in der Berufsschule an einigen Unterrichtsfächern nicht verpflichtend teilnehmen muss, da ich Fächer wie Betriebswirtschaft oder Rechnungswesen schon in der Schule gelernt und in einigen meine RDP (Reife- und Diplomprüfung) abgelegt habe. Des Weiteren habe ich aufgrund meiner Ausbildung schon einiges an Vorwissen, auch in anderen Bereichen, gesammelt. Das macht mir das Lernen von neuen Dingen sehr viel leichter“, nennt Chadim die Vorzüge dieses Ausbildungsmodells und widmet sich wieder ihrer Arbeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)