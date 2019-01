Die Uhr tickt: Nur noch zwei Tage fürs Anmelden!

Der Countdown läuft, nur noch zwei Tage bleiben, um sich für den Digital Impuls Award von „Die Presse“ und Drei Business anzumelden. Die Anmeldefrist endet am 18. Jänner, dann geht es in die heiße Phase. In einem ersten Auswahlverfahren wird eine Shortlist erstellt, die dann der Jury zur endgültigen Entscheidungsfindung vorgelegt wird. Die Jury des Bewerbs, der unter Patronanz von Bundesministerin Margarete Schramböck steht, ermittelt auf Basis der Shortlist den endgültigen Sieger, der am 20. März im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Wien ausgezeichnet wird. Zur Jury gehören unter anderen Professor Dietmar Rössl (Vorstand des Instituts für KMU-Management an der Wirtschaftsuniversität Wien), „Die Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger und Jan Trionow, CEO von Drei.

Alle, die noch teilnehmen wollen, finden im Folgenden noch einmal eine Zusammenstellung der wichtigsten Fragen und Antworten zum Digital Impuls Award.

Welches Ziel verfolgt der Digital Impuls Award?

Anhand von konkreten Fallbeispielen, die von den Teilnehmern eingereicht werden, sollen Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung für Österreichs Unternehmen aufgezeigt werden. Der Digital Impuls Award bietet die Möglichkeit, seine Lösungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen kann prinzipiell jedes Unternehmen mit Sitz in Österreich. Auch unternehmensübergreifende Projekte, die die digitale Zusammenarbeit zwischen mehreren Firmen, etwa zur gemeinsamen Vermarktung von Dienstleistungen oder Projekten, fördern, können eingereicht werden. Wichtig ist dabei nur, dass ein zentraler Ansprechpartner genannt wird.

Gibt es Einschränkungen in puncto Branchenzugehörigkeit der Unternehmen?

Nein, am Award können Unternehmen aller Branchen teilnehmen. Egal, ob Ihr Unternehmen aus der Industrie stammt, Dienstleistungen erbringt oder dem Gewerbe zuzuordnen ist – die Teilnahme ist für alle österreichischen Unternehmen offen.

Welche Art von Projekten kann eingereicht werden?

Jedes Projekt, das im Zusammenhang mit der digitalen Transformation steht, kann eingereicht werden. Der Bewerb ist bewusst breit angelegt, um sowohl innovativen Ideen und Umsetzungen als auch Digitalisierungslösungen für die Abwicklung alltäglicher Unternehmensprozesse die Chance zur Teilnahme zu ermöglichen. Projekte können, müssen aber nicht abgeschlossen sein. Wichtig ist lediglich, dass das eingereichte Projekt über eine entsprechende Dokumentation verfügt (Business-Case, Projektplan etc.).

Wann endet die Einreichfrist?

Die Einreichfrist für Projekte endet am 18. Jänner 2019.

Wie kann man sich anmelden?

Die Anmeldung erfolgt direkt über die Homepage der „Presse“. Dort finden Sie auch einen Teil der bisher erschienenen Artikel mit Fallbeispielen aus Unternehmen. Direkter Link zur Anmeldung: DiePresse.com/digital19.

Nach welchen Kriterien werden die eingereichten Projekte ausgewählt bzw. wie werden die Sieger gekürt?

Für die Erstellung einer Shortlist werden alle eingereichten Projekte gescreent. Entscheidende Kriterien für die Auswahl sind unter anderem die Relevanz (der Nutzen), die Wirtschaftlichkeit, die Umsetzung sowie Chancen bzw. Tiefe und Umfang des jeweiligen Projekts. Die so erstellte Shortlist wird anschließend einer Expertenjury übermittelt, die anhand eines Punktesystems die einzelnen Projekte bewertet und so letztendlich den Sieger des Digital Impuls Award 2019 ermittelt.

Warum werden auch Daten zu Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgefragt?

Die Erhebung dieser Daten hat lediglich statistischen Charakter. Die Gewinnchance ist unabhängig von Größe und Art eines Betriebs.

Die Zeit drängt, in zwei Tagen fällt der Vorhang. Wenn Sie noch am Bewerb teilnehmen wollen, melden Sie sich und Ihr Unternehmen am besten noch heute an. Die Kür der digitalen Champions ist am 20. März.





Compliance-Hinweis: Der Digital-Impuls Award wird von der „Presse“-Redaktion in völliger Unabhängigkeit gestaltet und erscheint in Kooperation mit Drei Business.