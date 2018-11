Unternehmerinnen vor den Vorhang

Die Wirtschaft wird immer „weiblicher“, aktuelle Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. 2018 werden bereits mehr als ein Drittel (37 Prozent) aller österreichischen Unternehmen von Frauen geführt. Im EU-Vergleich liegt Österreich beim Frauenanteil unter den Selbstständigen an sechster Stelle. Eine steigende Tendenz zeigt sich auch bei den Unternehmensneugründungen durch Frauen: 45 Prozent bedeuteten im Vorjahr einen Rekordwert. Dazu kommt, dass Unternehmerinnen zu den gebildetsten Bevölkerungsgruppen zählen. 2017 verfügte mehr als ein Drittel der selbstständigen Frauen über einen Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss, zehn Jahre zuvor war es „nur“ ein Viertel.

„Wir haben in Österreich rund 120.000 Unternehmerinnen. Frauen leisten Herausragendes, sind ein wichtiger Motor für Innovation und in der heimischen Wirtschaft unverzichtbar“, unterstreicht WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz. „Zugleich“, so die Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), der Unternehmerinnenvertretung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), „stellen wir fest, dass diese Leistungen in der breiten Öffentlichkeit oftmals zu wenig Anerkennung finden.“

Kür in vier Kategorien

Genau hier setzt der Unternehmerinnen-Award an, der 2019 zum fünften Mal von FiW und der „Presse“, mit Unterstützung der Wiener Städtische Versicherung und des The Ritz-Carlton Vienna, vergeben wird. „Wir möchten unternehmerische Persönlichkeiten auszeichnen und die Verdienste der Frauen publik machen“, betont Schultz. „Treten Sie auf die Bühne, zeigen Sie Ihre Einzigartigkeit und machen Sie beim Award 2019 mit“, lautet der Aufruf zum Wettbewerb, für den sich Unternehmerinnen bis 21. Dezember 2018 anmelden können. Die Teilnahme ist kostenlos, die Bewerbung läuft online unter www.unternehmerin.at/award. Zur Wahl stehen vier Kategorien:



• Gründung & Start-up

• Export

• Besondere unternehmerische Leistung

• Innovation



Die Einreichungen werden von einer ausgewählten Expertinnen- und Experten-Jury bewertet. Die Kür der besten Unternehmerinnen des Landes findet in feierlichem Rahmen Anfang 2019 im The Ritz-Carlton Vienna statt.

