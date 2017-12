Österreich EU-weit Drittletzter bei Ausgaben für Alkohol

Die Österreicher liegen bei den Ausgaben für Alkohol gemessen am Gesamtkonsum mit einem Anteil von 1,3 Prozent an drittletzter Stelle in der EU. Weniger Geld für Alkoholika geben anteilsmäßig nur Spanien (0,8 Prozent) und Italien (0,9 Prozent) aus. An der Spitze liegt Estland mit 5,6 Prozent. Der EU-Durchschnitt 2016 beträgt laut Eurostat-Daten vom Montag 1,6 Prozent.

Eindeutig Spitze beim Alkoholkauf sind alle drei baltischen Länder. Hinter Estland folgen Lettland (4,8 Prozent) und Litauen (4,2 Prozent). Dahinter kommen Tschechien und Polen (je 3,6 Prozent) sowie Ungarn und Finnland (je 2,9 Prozent).

Insgesamt wurden in der EU 128,6 Milliarden Euro für alkoholische Getränke ausgegeben. Das entspricht 0,9 Prozent des gesamten EU-Budgets oder 250 Euro pro Einwohner. Laut Eurostat ist dabei der Alkoholkonsum in Restaurants oder Hotels aber nicht enthalten.

In absoluten Zahlen wurden die höchsten Ausgaben für Alkoholika in Großbritannien (23,66 Milliarden Euro) registriert, vor Deutschland (23,1 Milliarden Euro), Frankreich (20,96 Milliarden Euro) und Italien (9,29 Milliarden Euro). In Österreich waren es 2,5 Milliarden Euro. Schlusslicht war Slowenien mit 0,38 Milliarden Euro.

(APA)