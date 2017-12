VOR expandiert: Zwei Millionen Zugkilometer mehr für Pendler

Der Verkehrsverbund für Wien, Niederösterreich und Burgenland (VOR) hat die Bus- und Bahnfahrpläne in der Region umgestellt. Damit erfährt der öffentliche Verkehr in der Ostregion einen deutlichen Ausbau: Konkret wurde das Bahnangebot in den drei Bundesländern um zwei Millionen Zugkilometer auf dann insgesamt rund 37 Millionen Zugkilometer und 65 Millionen Buskilometer jährlich ausgeweitet. Die VOR bietet mit der Expansion rund 33.000 zusätzliche Sitzplätze an. Bereits im September gab es eine Taktverdichtung auf der S7 Richtung Flughafen Wien. Wien, Niederösterreich und das Burgenland investieren mit diesem Paket zusätzlich 15 Millionen Euro jährlich, teilt der VOR in einer Aussendung mit.

„Zum Beispiel können wir die schnellen REX-Verbindungen von Amstetten über St. Pölten, Bahnhof Tullnerfeld, Hütteldorf bis nach Wien Westbahnhof künftig ganztags im Stundentakt anbieten – auch am Wochenende und ohne Taktlücken!“, so VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. Auch an anderen Öffi-Hotspots wie der Franz-Josefs-Bahn mit der Strecke von Wien nach Gmünd sollen Verbesserungen umgesetzt werden. Die Angebotsverdoppelung auf der S40 zwischen Wien Franz-Josefs-Bahnhof und Kritzendorf auf vier Züge pro Stunde zu besonders nachgefragten Zeiten bringe bereits knapp .000 zusätzliche Sitzplätze für die Fahrgäste, so die VOR.

Mit den aktuellen Veränderungen im Bahnverkehr wurden auch die Regionalbusfahrpläne im VOR adaptiert.

(red.)