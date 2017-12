Niki-Pleite: Was Passagiere tun können

"Geld weg, Urlaub futsch." Der Frust und Ärger von Tausenden Reisenden, die nach der Pleite von Niki irgendwo in Europa festsitzen, ist enorm. Besonders prekär soll die Lage auf Mallorca sein, dort hatte Niki den gesamten Verkehr der Air Berlin aus dem deutschsprachigen Raum abgewickelt. Allein von Österreich gab es zwölf wöchentliche Verbindungen nach Palma. Insgesamt gab es 145 Flüge pro Woche aus deutschen, Schweizer und österreichischen Städten.

Was können Passagiere nun überhaupt tun? Das wichtigste zuerst: Es besteht ein großer Unterschied, ob man den Flug selbst oder über einen Reiseveranstalter gebucht hat. Pauschalreisende haben gegenüber Direktbuchern bei der Airline mehr Rechte. "Bei einer Pauschalreise hat der Reiseveranstalter für Ersatzflüge oder eine andere Beförderung zu sorgen", sagt Arbeiterkammer-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. "Hier besteht im Gegensatz zu reinen Flugbuchungen eine Insolvenzabsicherung." Zgubic rät jedenfalls "mit dem Reiseveranstalter Kontakt aufzunehmen."

Wer nur einen Flug bei Niki gebucht hat und noch nicht geflogen ist, bei dem verliert das Ticket seine Gültigkeit. Reisende sind nun Gläubiger und können ihre Ansprüche im Insolvenzverfahren anmelden. Allerdings ist bei einer Konkursforderung mit einer niedrigen Quote und mit Kosten zu rechnen, bestätigt Zgubic die Aussagen des KSV und zerstreut allzu große Hoffnungen. Wer also jetzt seinen Weihnachtsurlaub nicht in den Wind schreiben will, muss sich rasch nach einer Alternative umsehen. In der Hochreisezeit sind allerdings nicht nur Flüge knapp, auch die Ticketpreise sind hoch - und jetzt nach der Air-Berlin- und Niki-Plite überhaupt.

"Die Insolvenzen von Air Berlin und Niki zeigen wieder einmal die Notwendigkeit einer Insolvenzabsicherung auch für Fluglinien und nicht wie derzeit nur für Reiseveranstalter", betont die AK-Expertin.

Bei Reiseveranstaltern laufen die Telefone heiß

Beim landesweit größten Reiseanbieter TUI laufen die Telefone derzeit ebenso heiß wie bei der Rewe Austria Touristik (Billa Reisen, etc.) und Thomas Cook. "Alle Kunden werden seit heute Früh aktiv informiert", teilte etwa die TUI mit. Der Veranstalter sichere sich nach Möglichkeit zusätzliche Flugkapazitäten am Markt. Kunden, die bereits verreist sind, werden mit Ersatzflügen zurückgeholt. Die Heimreise sei in jedem Fall sichergestellt. Sollten zusätzliche Übernachtungen anfallen, übernimmt der Reiseveranstalter eigenen Angaben von heute, Donnerstag, zufolge die zusätzlich anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

"Alle werden kontaktiert", versicherte sagte Verkehrsbüro-Sprecherin Andrea Hansal. Die Flugkapazitäten seien "nicht unbegrenzt", aber die Umbuchungen seien gut zu schaffen. "Wir haben nicht so viele unmittelbar Betroffene, etwa ein gutes Dutzend, - die werden jetzt umgebucht", berichtete die Sprecherin des Unternehmens.

Infos zum Thema Reisen auch unter wien.arbeiterkammer.at.