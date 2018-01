Der erste Lotto-Jackpot-Millionär kommt aus dem Innviertel

Der erste Lotto-Glückspilz des Jahres 2018 ist ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich. Ein Innviertler spielte in der Lotto-Jackpotrunde einen Quicktipp und landete damit prompt einen Volltreffer: als Einziger hatte er die „sechs Richtigen“ 10, 22, 33, 37, 43 und 45 auf seiner Quittung und holt sich damit die Gewinnsumme von 2,1 Millionen Euro im Alleingang.

Sechs Spielteilnehmer tippten zuletzt einen Fünfer mit der Zusatzzahl 31. Ein Wiener, ein Burgenländer und vier Niederösterreicher erhalten dafür jeweils rund 32.200 Euro.

Lotto verloste unter allen Lotto Tipps der vier Ziehungen von 20. bis 31. Dezember 2017 eine Million Euro extra. Die millionenschwere Quittungsnummer lautet 6037600978, gespielt wurde sie in Wien.

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Gewinn im Sechser-Gewinnrang. Die Gewinnsumme wird wieder dem nächsten Gewinnrang, in dem es Gewinne gibt, zugeschlagen. Davon profitieren die Fünfer: 91 Fünfer erhalten somit je 6.233,10 Euro.

Beim Joker gab es nach dem Jackpot zwei Quittung mit der richtigen Jokerzahl. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich und einer aus der Steiermark teilen sich die Jackpotsumme und erhalten jeweils mehr als 212.000 Euro.

100 iPhone X zu gewinnen

Joker verlost unter allen Tipps, die an zumindest einer Ziehungen von Mittwoch, den 3. Jänner bis Sonntag, den 14. Jänner 2018 teilnehmen, 100 Smartphones von Apple. Die zwei Ziehungen, bei denen je 50 iPhones verlost werden, finden am 7. bzw. am 14. Jänner statt. Gezogen wird dabei stets aus allen Tipps der jeweiligen Mittwochs-und der Sonntagsziehung.