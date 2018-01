Tausch von Glühbirne zu LED-Lampe spart pro Jahr 9,75 Euro

Auch fast sechs Jahre nach dem Glühlampenverbot in der EU ist die helle Birne in zahlreichen Haushalten nach wie vor im Einsatz. Laut Eurostat-Daten vom Mittwoch hat sich ergeben, dass der Tausch einer Glühbirne mit 60 Watt gegen eine LED-Lampe, die mit 10 Watt ebenso viel Licht bringt, im Jahr im EU-Durchschnitt eine Einsparung von 10,21 Euro pro Lampe brachte.

Dabei liegt Dänemark mit 15,25 Euro an der Spitze. Schlusslicht ist Bulgarien mit nur 4,78 Euro. Österreich liegt mit 9,75 Euro knapp unter dem EU-Durchschnitt an achter Stelle. Als Grundlage dienten die verschiedenen Strompreise in den EU-Staaten im ersten Halbjahr 2017 für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden, einschließlich Steuern.

Hinter Dänemark folgen Deutschland (15,24 Euro Einsparung), Belgien (14,00 Euro), Irland (11,53 Euro), Spanien (11,48 Euro), Portugal (11,42 Euro) und Italien (10,71 Euro).

Unter dem EU-Durchschnitt rangieren Österreich (9,75 Euro), Griechenland und Schweden (je 9,68 Euro), Zypern (9,32 Euro), Großbritannien (8,83 Euro), Frankreich (8,45 Euro), Luxemburg (8,08 Euro), Slowenien (8,05 Euro), Lettland (7,93 Euro), Finnland (7,91 Euro), Niederlande (7,81 Euro), Polen (7,29 Euro), Tschechien (7,19 Euro), Slowakei (7,18 Euro), Malta (6,39 Euro), Estland (6,04 Euro), Rumänien (5,99 Euro), Kroatien (5,98 Euro), Ungarn (5,63 Euro), Litauen (5,58 Euro) und Bulgarien (4,78 Euro).

Das Glühlampenverbot war durch eine EU-Verordnung aus Gründen der Energieeffizienz und des Umweltschutzes schrittweise in Kraft gesetzt worden. Der größte Teil der Energie geht bei herkömmlichen Glühbirnen als Wärme verloren, deshalb wurden sie nach und nach aus dem Handel genommen. Die Regelungen führten damals zu regelrechten Hamsterkäufen von Glühbirnen.

