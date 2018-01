Entwarnung bei Bawag/Easybank: Alle Systeme laufen wieder

Nachdem die BAWAG und ihre Tochtergesellschaft Easybank heute seit ca. 10.00 Uhr offline waren, gab es am Donnerstagnachmittag Entwarnung: "Alle System funktionieren störungsfrei. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so die Bank in einer Stellungnahme zur APA.

Und auch der BAWAG-Provider A1, in dessen Rechenzentrum im Wiener Arsenal es in einem Teilbereich zu einer Batteriestörung gekommen ist, in deren Folge die BAWAG und einige andere Kunden offline waren, gibt grünes Licht: "Die Serviceunterbrechungen bei den Kunden sind behoben, die Systeme funktionieren bzw. sollten in Kürze wieder funktionieren."

Die Geduld der User schien nicht grenzenlos:

