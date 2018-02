"Wir können die Raffsucht überwinden“

Besitzen Sie ein eigenes Auto?



Russell Belk: Ja.



Warum sind Sie das denn noch nicht losgeworden? In Ihren Studien schreiben Sie doch ständig, dass ein Auto in Nordamerika im Schnitt nur acht Prozent seines Lebens genutzt wird.



Ich lebe am Land mit wenig Nachbarn und da ist es schwierig, öffentliche Verkehrsmittel oder Uber zu nutzen. Auch eine Bohrmaschine wird übrigens in Summe nur 13 Minuten lang aktiv genutzt. Es gibt also gute Gründe, zu teilen.



Zuletzt gab es einen regelrechten Hype um die sogenannte Sharing-Economy. Ist das klassische Besitzen von Dingen wirklich ein Auslaufmodell?