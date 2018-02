Dr. Oetker ruft Frischekuchen für Gastronomie zurück

Das Unternehmen Dr. Oetker hat am Sonntag mehrere Produkte aus der Reihe "Professional Frischekuchen für Großverbraucher", hergestellt von der Firma Stabinger GmbH, zurückgerufen. In den betroffenen Waren mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.2.2018 und 28.2.2018 können aufgrund eines Fehlers in der Rohstofflieferung Metallfragmente enthalten sein, hieß es in einer Aussendung.

Die Produkte wurden demnach ausschließlich im österreichischen Gastronomiegroßhandel verkauft und können in der jeweiligen Einkaufsstätte zurückgegeben werden. Die genaue Liste der zurückgerufenen Waren wurde auf der Internetseite von Dr. Oetker Österreich veröffentlicht:

(APA)