Wie viel Singles für die Wohnung ausgeben

In Österreich leben rund 1,4 Millionen Menschen, immerhin 17 Prozent der Bevölkerung, aktuell allein. Mehr als jeder dritte Haushalt in Österreich ist ein Single-Haushalt. Die Österreicher liegen damit auf Platz 8 im EU 28-Ranking, Schweden auf Platz 1.

Mehr als jede/r Zweite (56 Prozent) lebt auch gern oder eher gern alleine, hat ImmobilienScout24.at in einer aktuellen Umfrage unter 815 Österreicher/innen und einer Datenanalyse herausgefunden. Es sind eher die Frauen (60 Prozent) als die Männer (53 Prozent), die sich allein in den vier Wänden wohler fühlen als mit Partner. Auch die jüngeren Befragten sind eher gern Single (18 bis 35 Jahre: 62 Prozent). Und im Österreich-Vergleich teilen die Salzburger ihre Bleibe am wenigsten gern mit Partner oder Familie (77 Prozent).

Garconniere hat ausgedient

Was den Wohnraum betrifft, hat die klassische Garconniere als Single-Wohnung ausgedient. 40 Prozent der Befragten, die allein wohnen, hätten gern zwischen 50 und 75 Quadratmeter Wohnraum für sich allein zur Verfügung, für jeden Dritten dürfte es auch ein bisschen mehr sein (bis zu 100 Quadratmeter). Nur 16 Prozent würden sich mit einer Einraumwohnung unter 50 Quadratmeter begnügen.

Wer in der Bundeshauptstadt allein lebt oder leben will, muss derzeit für ein Durchschnitts-Domizil mit 62,5 m2 bei der Miete am meisten ausgeben.

Beim Kauf einer Wohnung mit dieser Größe müssen die Salzburger den höchsten Betrag hinblättern.

Lieblingsprogramm ohne Diskussion

Die Umfrage zeigt, dass 86 Prozent der Single-Frauen froh sind in Sachen Sauberkeit und Hygiene keine Abstriche machen müssen. Acht von zehn genießen es, dass sie bei der Dekoration des trauten Heims die Oberhand haben. Bei den Männern zählt darüber hinaus, dass sie ohne jegliche Diskussion jene TV-Programme und –sendungen schauen können, auf die sie gerade Lust haben (75 Prozent). Dass man nicht immer neben der gleichen Person aufwachen muss, das empfindet hingegen nur etwas mehr als jeder Vierte als Vorteil des Alleinwohnens.

(red./herbas)