Tschechien will BMW-Großprojekt mit 18,75 Millionen Euro fördern

Die tschechische Regierung beabsichtigt eine große Investition des deutschen Autoherstellers BMW in Westböhmen mit 18,75 Millionen Euro zu fördern. BMW will in Westböhmen bei Sokolov (Falkenau an der Eger) ein Testzentrum im Wert von 250 Millionen Euro aufbauen, das über 100 Kilometer Teststrecken und verschiedene Einrichtungen auf einer Gesamtfläche von 525 Hektar beinhalten soll.

Die Förderung könnte etwa in Form von Steuerermäßigungen oder der Umschulung der Mitarbeiter erfolgen. Das Testzentrum, in dem mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen sollen, soll im 4. Quartal 2022 in einer Lokalität in Betrieb genommen werden, die früher als Platz für Halden bei dem Abbau der Braunkohle diente.

(APA)