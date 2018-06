Wie viel eine Flugreise zur Fußball-WM kostet

In wenigen Tagen beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Zahlreiche Fußballfans aus aller Welt scharen in den Startlöchern. Über 2,4 Millionen Tickets wurden laut dem Weltfußballverband Fifa bereits abgesetzt. Checkfelix.com hat die Flugpreise nach Russland unter die Lupe genommen und zeigt, wie viel Fußball-Fans der teilnehmenden Nationen für einen Besuch in Russland bezahlen müssen.

Die Auswertung zeige, dass Fans aus Österreich aktuell besonders günstig nach Russland fliegen können, sagt John-Lee Saez, Director Europe bei checkfelix. Wer seinen WM-Trip aktuell noch nicht gebucht habe, finde auch kurzfristig noch passende Flug- oder Hotelangebote.

Die Flugpreis-Analyse zeigt, dass eingefleischte Fußball-Fans aus Österreich, Deutschland und Polen zu den Gewinnern dieser sportlichen Großveranstaltung zählen. Sie fliegen laut Ranking nämlich deutlich günstiger nach Russland, als die anderen teilnehmenden Nationen. Fans aus Australien, Mexiko und Brasilien haben heuer preislich das Nachsehen.

Hier die durchschnittlichen Flugpreise aus den Ländern mit Ankunftsort Moskau:

(red./herbas)